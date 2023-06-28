Российские спецслужбы могли знать о мятеже Пригожина и ожидали его успеха — CNN

Боевики "Вагнера" хотели, чтобы российский диктатор Путин лишился своего престижа и у них получилось это сделать.

Российские спецслужбы или военные могли заранее знать, что главарь террористической группы "Вагнер" Евгений Пригожин готовит мятеж и могли хотеть, чтобы он увенчался успехом.

Об этом информирует издание CNN.

"Они могли знать, а могли и не говорить об этом, а знали и решили помочь этому добиться успеха. Есть некоторые намеки на это", — сказал пожелавший остаться анонимным сотрудник европейской разведки.

В разведке считают, что "вагнеровцы" хотели, чтобы российский диктатор Путин лишился своего престижа и у них получилось это сделать.

"Я бы не стал говорить о том, будут ли зачистки, но беспорядки, безусловно, есть, это подлило масла в огонь", — сказал представитель разведки.

Также чиновник по европейской разведке говорит, что пока нельзя точно утверждать, планировал ли генерал РФ Сергей Суровикин вместе с "вагнеровцами" захватывать в плен главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Ситуация еще туманна. Это могло предсказываться. Время покажет, каковы были мотивы Пригожина", — добавили в разведке.

Кроме того, европейская разведка пока не знает, прибыл ли Евгений Пригожин в Беларусь. Чиновник лишь заявил, что эта ситуация, скорее всего, не отразится на войне в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Антони Блинкен заявил, что мятеж Евгения Пригожина стал большим вызовом для власти диктора Владимира Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал спекуляцией статью NYT о том, что российский генерал Сергей Суровикин знал о планах Евгения Пригожина устроить мятеж.

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