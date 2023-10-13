Кадырова могут ликвидировать, а полк "Ахмат" – нейтрализовать: эксперт объяснил, зачем это Кремлю

На днях в Главном управлении разведки МОУ объяснили, почему Рамзан Кадыров до сих пор жив, несмотря на свои же заявления об "очень тяжелом состоянии" главы Чечни.

"Это состояние тяжелое у него периодически происходит. Он лечился в Арабских эмиратах. Много лечений проводилось и на территории России (в том числе в Москве). По-видимому, живущий", — заявил представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью. Украинской правде".

Болезнь Кадырова и реакция России

Примечательно, что Кремль официально не комментировал информацию украинской разведки о тяжелом состоянии Кадырова. В социальных сетях и на ютуб многочисленные "эксперты" из числа "хороших русских" массово начали распространять информацию о критическом состоянии здоровья Кадырова и даже его смерти.

Рамзан Кадыров на видео 17 сентября

На фоне слухов 17 сентября в соцсетях подконтрольного Кремлю главы Чечни впервые за две недели появилось личное видео самого Кадырова. На видео Кадыров опровергает информацию ГУР МОУ и "экспертов" о тяжелом состоянии своего здоровья.

Кому выгодны слухи о болезни и смерти Кадырова

В первую очередь – самому Кадырову. Российский диктатор поставил ребром вопрос ликвидации всех частных военных компаний на территории Российской Федерации, в том числе сформированных по национальному признаку.

Речь идет о том, что так называемый "марш справедливости" Пригожина был использован российским диктатором для ликвидации всех частных военных компаний, в том или ином виде (официально ЧВК там запрещены) существующих в России. А их, подчиняющихся госкорпорациям, там хватало. "Карманные армии" были у "Ростеха", "Роскосмоса", "Газпрома" (ЧВК "Поток", "Факел" и еще парочка) и не только. Плюс – ЧВК при минобороны. Все они действовали вне юридического поля России.

Кадыров со своим войском

До последнего времени в подчинении Кадырова по разным оценкам находились от 30 до 45 тысяч личного состава, которые фактически не были подчинены силовым структурам Российской Федерации, а руководство над ними осуществляли лично Кадыров и приближенное к нему лицо, Делимханов.

Соответственно, такое положение вещей не могло удовлетворять российского диктатора, ибо именно в наличии частных армий российские власти видят основную угрозу для своего существования на территории Российской Федерации.

Как Кадыров собственноручно подписал себе смертный приговор

Достаточно примечателен тот факт, что 19 февраля 2023 года Кадыров заявил, что после возможной отставки он создаст частную военную компанию, которая, по его словам, будет конкурировать с ЧВК "Вагнер". Делать подобные заявления в целом было большой и политической, и военной ошибкой самого Кадырова. Потому что делать подобные заявления – это все равно, что подписать себе приговор.

Давайте посмотрим на хронологию конфликтной ситуации вокруг Кадырова. Здесь следует упомянуть события, происходившие в мае, а именно заявления Пригожина о возможности вывода ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Шестого мая Пригожин делает соответствующие заявления, и дает понять, что хотел бы видеть на месте ЧВК "Вагнер" подразделения, подчиненные Кадырову. И уже седьмого числа Кадыров отвечает Пригожину в достаточно грубой форме, что, мол, Пригожину позвонят по телефону и объяснят, куда и как он будет выходить. Кадыров не рассчитал того момента, что Пригожин – далеко не самостоятельная фигура, и, соответственно, за ним стоят такие персоны, как приближенные к Путину Кириенко и семья Ковальчуков, а сама структура ЧВК "Вагнер" создавалась в тишине кабинетов ГРУ генштаба вооруженных сил Российской Федерации. Это была вторая большая ошибка Кадырова.

Фото: Associated Press

Соответственно, Пригожина здесь используют в качестве информационного и военного тарана против Кадырова. Но последней каплей становятся мусульманские марши по всей территории России, которые носят исключительно показательный характер демонстрации силы. Так же, как и публичные заявления Кадырова на этот счет. Более того, раздаются угрозы со стороны Кадырова в адрес российских медийных персон по поводу запрета строительства мечети в Москве. Вопрос повис в воздухе, но, как говорится, ложечку забрали, а осадок остался. И остался он у центральных властей, которые поняли, что Кадыров пытается кадыризировать всю Россию, то есть влиять на политические процессы не только в Чечне, но и на всей территории РФ. А на фоне роста мусульманского вопроса наличие вооруженных формирований, подчиненных Кадырову (еще раз подчеркну, что по максимальной оценке это более 40 тысяч, причем вышколенных, оснащенных) создавало соответствующие вопросы по дальнейшей судьбе и самого Кадырова, и подчиненных ему подразделений.

Рамзан Кадыров / Фото: Associated Press

Российские спецслужбы интересует не сам Кадыров, а другое.

Российские спецслужбы интересует даже не столько Кадыров, сколько нейтрализация его частной военной компании. Того же полка "Ахмат" и других подразделений.

И давайте дальше посмотрим те события, которые происходили уже после вывода ЧВК "Вагнер" из Бахмута. 31 мая Пригожин записывает видео, где говорит о том, что кадыровские отряды могут освободить несколько населенных пунктов на территории Донецкой области, но не взять под контроль всю территорию контролируемой ВСУ области.

Это снова вызывает бурную реакцию как Кадырова, так и его ближайшего окружения. Видео записывают первые заместители Кадырова Даудов и Делимханов, где пытаются в унизительной форме общаться с Пригожиным. Каков был ответ? Жесткий, со стороны первого заместителя Пригожина Уткина, более известного на псевдо "Вагнер" или "Девятый". Собственно, с легкой руки Дмитрия Уткина ЧВК и получило название "Вагнер". Уткин напомнил этим двум персонажам, что он знаком с ними с первой и второй чеченских войн, и тогда они стояли по разные стороны баррикад. А также дает понять, что ЧВК – не та организация, с которой можно разговаривать в подобных тональностях.

Дмитрий Уткин

В этом случае начинаются интересные процессы – 12 июня подразделения, подчиненные Кадырову, заключают договоры с министерством обороны Российской Федерации. Я напомню, что 10 июня министр обороны страны-оккупанта Шойгу вышел с заявлением, что подписано распоряжение о том, что все частные военные компании должны подписать прямые договоры с министерством обороны Российской Федерации. То есть речь идет о том, что и "Ахмат", и другие подразделения, подчиненные непосредственно Кадырову, лишают субъектности. Их переводят под командование Министерства обороны Российской Федерации, а затем они теряют возможность влиять на процессы.

Примечательно, что с этого времени в украинских СМИ начинает тиражироваться информация о проблемах со здоровьем Кадырова, его отравлении и ликвидации его личного врача. Причем следует говорить о том, что анализ ситуации, которая дается вообще, позволяет говорить, что подобный характер информации распространялся ближайшим окружением самого Кадырова. Причем с ликвидацией врача было несколько грубых ошибок, но это отдельная тема. Тем не менее, с июля месяца мы можем говорить о начале информационной волны вокруг возможной смерти Кадырова и, соответственно, его отравления или ликвидации.

Как Кадыров пытается спастись

Никого не волновал тот факт, что если нет информации о похоронах Кадырова, то информация о его смерти не соответствовала действительности. Напомню конспирологам, что Кадыров все-таки сын бывшего муфтия Чечни. Поскольку Коран строго-настрого запрещает кремацию, мусульмане обязаны хоронить своих родственников и близких на кладбище. Причем, сделать это рекомендуется как можно скорее после смерти человека.

Обращаю внимание конспирологов на операцию российских спецслужб на примере самого отца Кадырова, которого взорвали на стадионе, не считая многочисленных жертв среди гражданских лиц и соответственно ближайшего окружения. Это была показательная ликвидация и Рамзан Кадыров прекрасно понимает возможные сценарии. Поэтому и запущен механизм – он действует на опережение, чтобы сделать невозможным сам факт своей физической ликвидации. Это практика спецслужб: если известно о каких-то деталях спецоперации, а тем более о так называемом активном характере операции, то обнародование информации позволяет снизить риски проведения этих операций. На это и рассчитывал Кадыров.

Фото: Associated Press

Что будет с Чечней в случае смерти Кадырова

Что касается ситуации в Чечне, то беспорядков там не будет. Это либо непонимание вообще традиций Чечни, либо попытка выдать желаемое за действительное. Чечня – это тейповый (клановый) характер, и Кадыров, во-первых, принадлежит к одному из величайших тейпов Чечни. Во-вторых, он находится у власти фактически 20 лет, и за это время им создана жесткая вертикаль подчинения. На всех основных должностях его ближайшая родня или люди, которым он совершенно доверяет. То есть, если мы рассчитываем на массовые протестные движения на территории Чечни, это вызывает определенные вопросы. Российская Федерация в лице российского диктатора и российских спецслужб в случае необходимости одного феодала заменят другим, который будет в отличие от Кадырова без особых политических амбиций. В чем и заключается большая ошибка Кадырова, потому что он наверняка рассчитывал на то, что так называемая спецоперация снизит личный рейтинг Путина и пошатнет его абсолютную власть на территории Российской империи.

Рамзан Кадыров

И, соответственно, Кадыров пытался воспользоваться этим. Кстати, довольно показателен факт, что Кадыров отказался проводить мобилизацию на территории Чечни 22 сентября 2022 года. То есть год назад он заявил, что в Чечне не будет проходить российская мобилизация, и это был вызов центральным российским властям. И, соответственно, уже тогда стало понятно, что он выходит из подчинения и будут задействованы механизмы, чтобы вернуть ситуацию к контролируемому руслу. То, что мы с вами сейчас наблюдаем. Сейчас идет ликвидация его боевых отрядов – их подчинение министерству обороны РФ и фактическая утилизация на линии боевого столкновения. Причем утилизируют не только кадыровские отряды, но и другие военные подразделения, созданные по национальному признаку.

Та же участь постигла и два осетинских батальона, которые бросили на запорожское направление, ведь они фактически вырезаны ВСУ "до колена", то есть понесли катастрофические потери. То есть, таким образом Российская Федерация пытается решить для себя два вопроса: ликвидации в их понимании незаконных вооруженных формирований, и изменения демографического характера на территориях северного Кавказа. То есть россияне уничтожают мужское население и используют так называемую СВО для решения своих вопросов.

На фоне этих событий Кадыров анализирует несколько сценариев и понимает, по аналогии с его отцом, относительно него возможны разные ситуации. И сейчас главный вопрос – насколько российские спецслужбы сейчас заинтересованы в ликвидации Кадырова и как это может выглядеть?

Здесь дело в фантазии исполнителя и непосредственно заказчика. Забегать вперед мы не будем, но версия с "Новичком", которую раньше озвучивал "хороший русский" Невзоров, более известный украинскому телезрителю как автор фильма "Чистилище", героизировавшему российскую армию во время чеченских кампаний, не жизнеспособна. Между тем именно он пытался убедить нас, что Кадыров отравлен "Новичком", проводя параллели со Скрипачом, отравленным в Англии. Но если Скрипач хотели отравить, то его отравили.

Откровенно цирковое представление, которое мы наблюдаем с Кадыровым, мы уже три месяца как минимум все обсуждаем – что у него с лицом, как он плохо выглядит, но он жив. Вариантов ликвидации много – все зависит от исполнителя.

Если российские спецслужбы могут ликвидировать Кадырова, когда это произойдет

События, которые могли спровоцировать российские спецслужбы ликвидировать Кадырова, уже произошли. Это отказ от проведения мобилизационных мероприятий на территории Чеченской республики, попытка создать собственный НДС на территории Российской Федерации, хотя деятельность НДС на территории РФ официально запрещена. А также это попытка влиять на политические процессы внутри самой Российской Федерации и рост в РФ мусульманского фактора в Российской Федерации. Все эти составляющие и дают основание говорить, что российские спецслужбы приняли путь нейтрализации самого характера возможных неприятностей.

Кадыровцы / Фото: Associated Press

Нет лидера – некому возглавлять. А как могут ликвидировать, давайте посмотрим, как они ликвидировали представителей чеченского движения сопротивления. Там было много сценариев. Дудаева ликвидировали ракетным ударом, причем по телефону с ним разговаривал "хороший русский", который сейчас не вылезает из украинских СМИ. Давайте еще вспомним Басаева, Масхадова. И от многих факторов зависит, какой именно сценарий будет реализован.

Кто может возглавить чеченцев после смерти Кадырова

Хотел бы подчеркнуть еще один факт – Даниил Мартынов, отвечавший за силовой блок, то есть правой рукой Кадырова, был не этническим чеченцем. Поэтому я не исключаю, что, возможно, будет назначен россиянин, генерал или губернатор. Может быть кто-нибудь из представителей условной оппозиции или приближенный к самому Кадырову, тот самый Делимханов, которому объяснят правила поведения и согласится на них. Тем более что Делимханов прекратил сопротивление российским властям под личные гарантии самого Кадырова, и, фактически, он на крючке российских спецслужб. Поэтому кандидатур предостаточно. Говоря по-русски: "Свято место пусто не бывает".

Адам Делимханов

Что касается беспорядков в Чечне и как это может повлиять на российский контроль и на позиции самого Путина. Отвечаю – никоим образом. Еще раз подчеркну – не рассчитывайте на какие-нибудь сценарии массовых протестных движений. Россия – это тоталитарная страна. Путин прекрасно учел возможные сценарии, и после так называемого мятежа Пригожина, когда все рассказывали, что позиции российского диктатора ослабли, он, наоборот, предоставил расширенные полномочия Росгвардии и передал ей тяжелую бронетехнику. Росгвардия – это жандармские подразделения для угнетения массовых мятежей на местности Российской Федерации. Для этого им и нужна тяжелая бронетехника. Вот вам и ответ на вопросы. Отработанные сценарии были еще в момент мятежа, ведь это распоряжение российский диктатор подписал в день так называемого мятежа Пригожина, что свидетельствует об усилении его личной вертикали власти. И второе распоряжение, исключающее массовые протестные движения, тоже было подписано в этот день о возможности задержки любого россиянина без решения суда на 30 суток за нарушение режима КТО (контртеррористической операции).

Возможные дальнейшие сценарии российских спецслужб – это игра в долгую. И это ответ на те сценарии, которые сейчас продуцируют.

Напомним, 15 сентября 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что глава подконтрольной Кремлю Чечни Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии. "Мы можем подтвердить, что у него (Кадырова – ред.) очередное тяжелое обострение и он находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней", — заявил он.