Российские спецслужбы разрабатывают план по свержению власти Молдовы из-за ее активного европейского курса — The Washington Post

Российские спецслужбы собираются свергнуть правительство Молдовы из-за ее активного прозападного курса. С этой целью путинские прихвостни используют местную оппозицию, устраивающую в Кишиневе акции протеста против президентки страны Майи Санду.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Кремль решил сделать ставку на 35-летнего пророссийского политика Илана Шора, ставшего организатором антиправительственных протестов в Молдове. Издание пишет, что один высокопоставленный российский политик назвал Шора "достойным долгосрочным партнером" и даже предложил молдавскому региону, возглавляемому партией Шора, дешевое российское газовое соглашение. Это стало началом роли Шора как ведущей фигуры в попытках Кремля подорвать власти страны.

Конфиденциальные документы, которые получила украинская разведка и рассмотрело издание The Washington Post, иллюстрируют, как Москва продолжает пытаться манипулировать странами Восточной Европы, даже когда начавшаяся война в Украине тормозится. Эти материалы свидетельствуют о том, что ФСБ вывела десятки миллионов долларов из некоторых крупнейших государственных компаний России, чтобы развивать сеть молдавских политиков и переориентировать страну на Москву.

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В многочисленных интервью Шор возражал, что получал поддержку из Москвы, в том числе от кремлевских спецслужб. В то же время он обвинил прозападный наклон правительства Молдовы в приближении страны к "экономическому коллапсу".

Министерство финансов США ввело санкции против нескольких российских и молдавских организаций и лиц, в частности Шора, заявив, что он "координировал действия с представителями других олигархов, чтобы создать политические беспорядки в Молдове" и "получил поддержку России", а также работал в июне" с московскими организациями, чтобы взорвать стремление Молдовы присоединиться к Европейскому Союзу".

В ответ Шор дерзко назвал эти санкции "победой", мол, президент Молдовы "действительно испугалась протестов и поняла, что ей остались считанные дни до того, как ее выкинут с должности".

Официальные лица Молдовы и США опасаются, что продолжающиеся десятилетиями попытки Кремля взорвать власть Молдовы могут только усилиться, если РФ продолжит терпеть неудачи в Украине.

" В последнее время, когда Россия сталкивается с военными неудачами и глобальным возмущением из-за ее жестоких действий в Украине, российские оперативники рассматривают все более отчаянные меры, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию своего влияния", — говорится в заявлении Министерства финансов о санкциях против Шора и других лиц.

Следует отметить, что Молдова, которая вместе с Украиной получила статус кандидата в ЕС в июне, особенно уязвима к российскому давлению из-за ее почти 100-процентной зависимости от российского газа. Более чем пятикратное повышение цен на газ в этом году мощно отразилось на 2,5-миллионном населении страны, а счета за электроэнергию теперь составляют более 60 процентов от среднестатистических затрат на жизнь молдаванина.

Напомним, российская газовая компания "Газпром" пригрозила Молдове отключить поставки газа 20 октября. В частности, "Газпром" требует от Молдовы оплатить газ, который Россия поставляет в непризнанное Приднестровье.

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