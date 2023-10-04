Российские спецслужбы разыскивают неизвестного, задумавшего "убрать" Путина

К попытке ликвидации хозяина Кремля якобы причастен сотрудник одного из силовых ведомств.

Российские спецслужбы несколько дней разыскивают неизвестного, который задумал "убрать" президента РФ Владимира Путина. Этой информацией с силовиками поделились в приемной Кремля, куда обратился "неравнодушный россиянин".

Как сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", сообщение о подготовке покушения на хозяина Кремля поступило в дежурную часть МВД от специалиста Управления президента РФ.

Как оказалось, в приемную Кремля позвонил по телефону некий 37-летний Михаил Юрченко, назвавшийся предпринимателем в сфере строительства. Мужчина тревожным голосом сообщил об удивительной истории, которая произошла с ним в городе Чехове, где он отдыхал в местном караоке-клубе "Мед".

Неизвестный ему мужчина, с которым у него завязался разговор о войне и дальнейшей жизни в России, вдруг показал ему красное служебное удостоверение и заявил, что имеет задачу "убрать Владимира Путина".

По словам информатора, он не запомнил как звали собутыльника и не рассмотрел его данные в удостоверении.

Поскольку услышанное не давало ему покоя, он решил доложить о заговорщике куда следует. Теперь оперативники поехали изучать обстановку в кафе "Мед", в котором, по информации "ВЧК-ОГПУ", действительно часто можно встретить сотрудников разных силовых ведомств.

Напомним, ранее российская оппозиционерка Ольга Курносова сообщила, что президент РФ Владимир Путин осознает, что многие стремятся его ликвидировать, поэтому регулярно меняет свою охрану. Хозяин Кремля видит угрозу не только со стороны украинских спецслужб, но и собственного окружения.

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