Российские спецслужбы следили за журналистом WSJ перед его задержанием

Слежка за журналистом была зафиксирована в Пскове.

Сотрудники российской разведки следили за журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, прежде чем его задержали.

Об этом сообщает издание WSJ.

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В сообщении указывается, что несколько дней за Гершовицем наблюдали российские спецслужбы. Они снимали его перемещение на камеру и оказывали давление на источники информации.

В издании уточнили, что слежка за журналистом была зафиксирована в Пскове. Журналист не смог идентифицировать наблюдавших за ним людей. При этом задержанный гражданин США предполагал, что его телефон могли прослушивать.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден впервые прокомментировал скандал вокруг американского журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге с обвинением в "шпионаже".

Кроме того, мы ранее информировали, что координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби призвал всех граждан США, в том числе журналистов, уехать из России.

Российская ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента московского отделения американской газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича 1991 года рождения. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже. Он писал материал об отношении россиян к ПВК "Вагнер". В ФСБ России заявили, что Гершкович "собирал секретную информацию о деятельности одного из предприятий российского ВПК". Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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