Российские спецслужбы снова начали дестабилизировать ситуацию в Приднестровье — Генштаб ВСУ

Российские спецслужбы снова начали дестабилизировать ситуацию в Приднестровье — Генштаб ВСУ

В так называемом Приднестровье спецслужбы Российской Федерации снова начали расшатывать общественно-политическую ситуацию в регионе.

В некоторых городах Приднестровской Молдавской Республики, как отмечает пресс-служба Генштаба ВСУ, сообщают о "минировании" так называемых государственных учреждений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 20 мая.

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"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница", — сообщили в ВСУ.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду призвала Россию вывести войска из непризнанного Приднестровья, поскольку РФ нарушает нейтралитет суверенной страны.

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