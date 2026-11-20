Украинский рэпер Kyivstoner

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В Дании двое граждан страны, которых, по данным следствия, завербовали российские спецслужбы, готовили убийство известного украинского блогера и рэпера Слевина Дадяна, известного под псевдонимом Kyivstoner. Предполагаемое покушение планировали совершить накануне его концерта, однако полиция успела сорвать подготовку.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на датскую общественную телерадиокомпанию DR, которая обнародовала подробности судебного заседания.

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По информации журналистов, двух мужчин задержали незадолго до запланированного выступления Kyivstoner 25 сентября. Концерт впоследствии отменили. Подозреваемых остановили в автомобиле, где обнаружили несколько единиц оружия.

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Еще двое мужчин также были задержаны в рамках расследования, однако им не были предъявлены обвинения в причастности к предполагаемому сговору с целью убийства украинского артиста. По данным DR, все четверо находятся под стражей еще с сентября.

Пока неизвестно, как именно правоохранители вышли на след подозреваемых и каким образом российские спецслужбы могли их завербовать. Также не разглашаются подробности предполагаемого плана покушения.

Посольство России в Копенгагене не дало оперативного ответа на запрос Reuters о предоставлении комментария.

Ожидалось, что позднее в пятницу, 20 ноября, Служба национальной безопасности и разведки Дании (PET), министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен и министр юстиции Николай Ваммен проведут брифинги по поводу возможной подготовки покушения.

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Reuters напоминает, что в сентябре датская разведка предупреждала о попытках России вербовать граждан Дании для организации диверсий против датских оборонных предприятий, связанных с поддержкой Украины.

Кто такой Kyivstoner

Слевин Дадян (при рождении Альберт Васильев) стал известен благодаря коротким юмористическим видео в интернете. Он был одним из основателей популярной украинской группы «Грибы», а впоследствии начал сольную карьеру под псевдонимом Киевстонер. Также артист снимался в кино.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину он публично осудил российскую агрессию. Российские власти включили его в список лиц, которых РФ обвиняет в экстремистской и террористической деятельности.

Напомним, в августе этого года польские СМИ сообщали, что завербованный спецслужбами РФ россиянин в Польше получил задание ликвидировать украинского рэпера Kyivstoner, который также имеет американское гражданство.

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По информации польских журналистов, российская ФСБ обвиняла его в поставках беспилотников, которые могли использоваться для атак на стратегические объекты в Москве и ее окрестностях. Сам музыкант эти обвинения отрицает.

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