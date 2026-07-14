Российские спецслужбы "лезли через черный ход": новый министр обороны Венгрии сделал резкое заявление

Министр обороны Венгрии Ромулуш Рузин-Сенди / © скриншот с видео

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Во вторник, 14 июля, в ходе Будапештских энергетических и стратегических переговоров. , организованный аналитическим центром Equilibrium Institute, новый министр обороны Венгрии Ромулуш Рузин-Сенди официально заявил, что страна стремится восстановить доверие западных союзников и полностью «закрывает двери» перед россиянами.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Восстановление доверия и русский след

По словам главы оборонного ведомства, для разработки новой стратегии правительство должно учитывать интересы и ценности как самой нации, так и ее партнеров. Именно поэтому одним из первых шагов новой власти стали официальные извинения перед союзниками, в частности финнами, чье вступление в НАТО искусственно затягивало предыдущее правительство. Как военный, Рузин-Сенди назвал отношение прошлой администрации совершенно неприемлемым.

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Министр также отметил повышенную активность спецслужб Российской Федерации на территории своей страны. Он подчеркнул, что Будапешт тщательно следит не только за российско-украинской войной, но и конфликт на Ближнем Востоке.

"Мы закрываем двери перед россиянами, ведь российская разведка пыталась проникнуть через черный ход", - резко подчеркнул Ромулуш Рузин-Сенди.

Расходы на оборону и модернизация

Говоря об обязательствах перед НАТО, министр заверил, что Венгрия обязательно выполнит требование о выделении 5% ВВП на оборону до 2035 года. Однако в настоящее время у страны другие насущные приоритеты из-за сложной экономической ситуации, которую она унаследовала от предшественников. На данном этапе правительство решило предоставить абсолютное преимущество финансированию образования и здравоохранения.

Тем не менее, технологическая модернизация вооруженных сил, которая началась еще в 2017 году, до сих пор активно продолжается. Главной целью этих процессов является полное восстановление обороноспособности Венгрии, которой пренебрегали последние 35 лет.

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Для достижения этой цели правительство планирует заключить новые соглашения по развитию с несколькими европейскими игроками в оборонной промышленности. Будапешт активно поощряет иностранные компании размещать свои производственные мощности непосредственно на венгерской территории.

Напомним, венгерский премьер решил открыть архивы КГБ . Венгрия планирует обнародовать досье информаторов коммунистической эры.

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