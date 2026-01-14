Российские спецслужбы все чаще вербуют украинцев для диверсий в Европе — исследование

Спецслужбы РФ / © Getty Images

Российские спецслужбы все активнее вовлекают украинцев в диверсионные действия в странах Европы. Таким образом, они пытаются подорвать единство НАТО и настроить европейское общество против Украины.

Об этом говорится в новом исследовании аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), пишеn Sky News.

По данным экспертов, связанные с Кремлем разведчики вербуют людей через мессенджеры, в частности Telegram, а также через игровые платформы. Часто завербованные даже не до конца осознают, в чем участвуют. Их используют как так называемых «одноразовых агентов» — для поджогов, актов вандализма и других диверсий.

Аналитики отмечают, что к таким действиям привлекаются не только украинцы, но и граждане других стран. Основным мотивом есть деньги. Наиболее уязвимыми группами для вербовки считают подростков, мигрантов и людей постарше с опытом службы в советской армии.

В отчете отмечается, что Россия отошла от классических методов времен холодной войны. Вместо подготовленных агентов используют дистанционную модель — дешевую, анонимную и тяжелую для доказательства. Эксперты называют это «эпохой гиг-экономики» в российских диверсиях.

Оплата — от сотен до тысяч евро — часто обещается в криптовалюте, что усложняет отслеживание источника финансирования следователям.

«Враждебные актеры теперь передают недорогие задания на аутсорсинг одноразовым лицам (или „агентам на один день“), завербованным онлайн», — объясняют специалисты.

В Кремле ранее отрицали обвинения Запада в масштабной кампании саботажа. Впрочем, по подсчетам исследователей, в 2024 году в Европе зафиксировали 34 акта поджогов и серьезных диверсий, связанных с Россией. Для сравнения: в 2023 их было 12, а в 2022 только два.

Авторы исследования призывают НАТО и ЕС срочно усилить реагирование. В частности, согласовать единое определение диверсии и более активно использовать антитеррористические механизмы для отслеживания нелегального финансирования.

Проверка «красных линий» НАТО

Эксперты подчеркивают, что даже мелкие инциденты нельзя рассматривать отдельно. В совокупности они свидетельствуют о широкой кампании, направленной на повышение «цены» поддержки Украины, проверку границ терпения стран НАТО и подрыв доверия к системам безопасности Запада.

Речь идет как о масштабных операциях (повреждении подводных кабелей), так и о более простых действиях (поджоги, вандализм, разведку военных и гражданских объектов).

«Хотя отдельные инциденты могут казаться незначительными или оппортунистическими, вместе они свидетельствуют о появлении более широкой кампании, направленной на повышение стоимости поддержки Украины, проверку красных линий государств НАТО и подрыв доверия общественности к западным системам национальной безопасности», — говорится в сообщении.

В отчете отмечается, что после массового выдворения российских дипломатов и разведчиков из Европы Москва все чаще полагается на посредников и «одноразовых агентов», среди которых много украинцев.

Аналитики предостерегают: если такие инциденты трактовать только как действия отдельных украинцев, это может спровоцировать антиукраинские настроения в Европе, что и является одной из целей российских диверсий.

В качестве примера приводят Польшу, которая часто становится мишенью гибридных атак.

«Многие из задержанных по обвинениям, связанным с диверсией, с 2023 по 2025 год были гражданами Украины — событие, которое интерпретируется не как доказательство координации со стороны Украины, а как часть умышленной российской стратегии использования присутствия украинских мигрантов с целью провоцирования общественного недоверия и политической напряженности.

Одним из последних таких случаев стал взрыв на железнодорожной линии в Польше в ноябре 2025 года, который является важным маршрутом поставок помощи Украине. По данным властей, двое подозреваемых украинцев сбежали в Беларусь, еще несколько человек задержали. Премьер-министр Польши назвал инцидент «беспрецедентным актом саботажа».

Ранее в СБУ сообщили о новой тактике спецслужб РФ. Да, россияне выдают себя за украинских силовиков и вербуют граждан.

Все чаще враг маскируется под украинские силовые структуры, чтобы вводить в заблуждение граждан и заставлять выполнять преступные задачи в интересах государства-агрессора. Это так называемая операция «под чужим флагом». «Особо коварная тактика — использовать доверие к украинским правоохранительным органам для достижения враждебных целей», — подчеркивают в СБУ.