Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже: Макрон сделал заявление

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что флагу страны-агрессора России нет места на Олимпийских играх в Париже – пока Москва совершает военные преступления в Украине.

Об этом французский лидер заявил в интервью газете L'Équipe.

"Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага. Я думаю, что по этому поводу есть консенсус. России как стране нет места в то время, когда она совершает военные преступления и депортирует детей", — подчеркнул Макрон.

Следует отметить, что весной Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях по нейтральному статусу в индивидуальных дисциплинах.

Макрон подчеркнул, что это будет "решение совести в олимпийском мире", ведь принимающее Олимпиаду государство не решает, что делать Международному олимпийскому комитету (МОК).

"Настоящий вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, — какое место отвести российским спортсменам, которые иногда готовились к соревнованиям всю жизнь, но могут стать жертвами этого режима", — сказал президент Франции.

По его словам, важно различать спортсменов, фактически являющихся соучастниками действий и сторонниками действий Кремля, и тех, кто "стал жертвой режима". Макрон отметил, что "это тот баланс, который мы должны обеспечить".

К слову, летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024-го.

Напомним, президент МОК Томас Бах выступил за допущение россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. По его словам, речь идет о тех атлетах, которые не поддерживают войну в Украине и не имеют связей с армиями или другими структурами РФ и Беларуси.

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