"Российские Су-35 — это хлам": самый смертоносный пилот США сравнил самолеты РФ с американскими F-16

Пилот F-16 авиации США подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) назвал российские истребители Су-35 "хламом", анализируя их возможности в случае боев с американскими F-16.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"F-16 против Су-35? Мое мнение и мнение большинства профессиональных летчиков-истребителей состоит в том, что Су-35 — это типичная российская машина и выглядит она красиво. Они его красиво красят, ставят всякие крутые звездочки и все остальное. Но в глубине души это на самом деле не такой хороший самолет. Он хорошо смотрится на авиашоу, но мое личное мнение, что это хлам", — сказал Хэмптон.

Американский пилот отметил, что на российских самолетах даже радары отстают от американских на 30 лет.

"AESA радар – это передовой радар с системой электронного сканирования (активная фазированная антенная решетка – ред.), который на 30 лет опережает находящийся на Су-35 радар", — отметил он.

Гемптон добавил, что Су-35 – слишком большой и имеет два двигателя, которые дымят и выдают самолет.

"Это легко увидеть, его легко уловить на радаре и выстрелить в него дальнобойной ракетой. И если приблизиться к нему, он виден за 10 миль (16 км — ред.) до того, как он увидит вас, если вы когда-нибудь попадете в ближний воздушный бой", — говорит пилот.

Другие системы на борту там – также "типичный российский маркетинг, как они говорят, что не сравнится с любым на Западе".

"Но если внимательно присмотреться к этому, на самом деле их легко заглушить, что мы широко используем и наши союзники, с которыми мы работаем, мы учим их и даем им то же оборудование. Электронное глушение – это очень большое дело. Наши самолеты более живучи. Я бы ни делал ставку в бою на Су-35 или какие-либо самолеты российского производства", — резюмировал американский пилот.

Напомним, ранее российский Су-35 промахнулся по украинской системе ПВО и пустил в никуда дорогую дефицитную ракету. В то же время Иран заявил, что заключил соглашение с Россией о покупке самолетов Су-35.

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