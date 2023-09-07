Российские священники с вертолета окропили ракетную дивизию в Калужской области: фото

В Калужской области РФ российские священники вместе с военнослужащими Козельской ракетной дивизии совершили так называемый "молитвенный облет" вокруг военных объектов. Батюшки молились "за мир и благополучие" и окропляли места дислокации российских ракет "святой водой".

Об этом сообщает издание "Подъем".

Полет длился около часа, за это время священники РПЦ использовали около 100 литров воды, расфасованной в пятилитровые бутыли.

По словам церковников, эта инициатива была согласована с командиром ракетной дивизии. На вертолете в сопровождении военных они облетели по кругу все военные объекты, а также крестообразно пролетели над военным городком.

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Для религиозной процедуры был использован специальный опрыскиватель.

Каким должен быть конечный эффект от такого мероприятия и как оно поможет достичь “мира и благополучия”, священники не уточнили.

Напомним, ранее в Псковской области РФ в городе Великие Луки установили памятник советскому кровавому диктатору Иосифу Сталину, который освятил священник РПЦ.

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