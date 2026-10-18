Российские танкеры научились «быть в двух местах одновременно»: как работает новая схема - FT

Танкер (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Российские суда так называемого теневого флота в Черном море начали использовать новую схему подмены координат, позволяющую им одновременно «показываться» в двух разных местах. Таким образом, Москва, вероятно, пытается скрыть реальные маршруты танкеров и защитить их от атак.

Об этом говорится в материале Financial Times .

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По оценке исследователя теневого флота из Университетского колледжа Лондона Олли Баллинджера, по меньшей мере, 12 подсанкционных танкеров использовали одинаковые устройства для передачи фальшивых и «замороженных» данных о местонахождении.

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В шести случаях танкеры одновременно передавали координаты через две системы автоматической идентификации AIS. В результате создавалось впечатление, будто одно и то же судно находится сразу в двух местах.

AIS используется кораблями для передачи информации о своем местонахождении. Российский теневой флот по-прежнему манипулировал этими данными, однако эксперты называют нынешнюю схему новой и потенциально скоординированной.

Зачем Россия сменила тактику

Директор по исследованиям Lloyd's List Intelligence Бриджит Диакун считает, что такое поведение может быть частью более широкой попытки России защитить подсанкционные суда.

По ее словам, Москва сталкивается с растущим давлением: ЕС активнее пытается препятствовать работе подсанкционного флота, а Украина усиливает атаки на российские нефтяные перевозки.

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В конце сентября Киев заявлял, что за 11 недель нанес удары по более чем 300 российским судам.

Особенно показательна новая схема стала во время прохождения Босфора. Турецкие власти требуют от кораблей передавать настоящие координаты при прохождении пролива, поэтому танкеры ненадолго включают реальный AIS. Одновременно они продолжают транслировать второе, фальшивое местонахождение у входа в Босфор.

К примеру, 27 августа российский нефтяной танкер «Пироп» передавал координаты вблизи Босфора, в то же время показывая себя примерно в 800 км оттуда — у турецкого побережья.

Исследователи также обратили внимание, что несколько судов передавали совершенно одинаковые координаты, которые не изменялись с движением воды, а все фальшивые сигналы появлялись в одно и то же время – в 08:13 UTC. Это может свидетельствовать об использовании одинакового оборудования и программного обеспечения.

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Москва все больше контролирует теневой флот

Почти все танкеры, подмеченные в этой схеме, в течение последнего года сменили флаг на российский. Это означает, что теперь они попадают под морские правила РФ.

Часть судов также были оборудованы сетками и защитными конструкциями против беспилотников. Более 30 танкеров теневого флота после перехода под российский флаг получили новые названия.

По данным компании Windward, только с июля по сентябрь более 80 судов перешли под российский флаг. Аналитики считают это признаком того, что Москва пытается усилить контроль над собственной морской логистикой после введения санкций против сотен танкеров.

Windward оценивает теневой флот в 1229 крупных судов, более трех четвертей из которых находятся под санкциями США, Великобритании или ЕС.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию обеспечить безопасную перевозку зерна по Черному морю.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерег от дальнейшего распространения войны на Черное море и призвал не допустить превращения региона в новый фронт противостояния.

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