Российские танки будут упражняться в стрельбе в 50 км от украинской границы

Российские танки будут упражняться в стрельбе в 50 км от украинской границы

В Ростовской области пройдут военные учения со стрельбами из танков и артиллерии.

В Министерстве обороны Российской Федерации объявили о запланированных на 11 февраля военных учениях в Ростовской области на полигоне "Кузьминский", расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

К учениям будут привлечены подразделения 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и беспилотники, корректирующие огонь артиллерии. Анонсируется участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники.

Во время учений российские военные будут разыгрывать ведение боевых действий по обороне позиций и переходу в наступление.

Напомним, в субботу, 5 февраля, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 "Шило" воздушно-космических сил Российской Федерации выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь.

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