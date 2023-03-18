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Российские танки сравнили с барахлом: тонкий троллинг от посольства США в Киеве

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2421
Время на прочтение
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Российские танки сравнили с барахлом: тонкий троллинг от посольства США в Киеве

Фото: Посольство США в Украине/Twitter

Американские дипломаты сообщение ко Всемирному дню переработки сопроводили картинкой, на которой изображен украинский трактор, тянущий подбитый российский танк.

В субботу, 18 марта, по случаю Всемирного дня переработки, посольство США в Украине опубликовало сообщение в Twitter, которым "потролило" состояние российской военной техники, которая на поле боя превращается во вторичное сырье.

Свое сообщение американские дипломаты сопроводили картинкой, на которой изображен украинский трактор, тянущий подбитый российский танк.

"Отмечая Всемирный день переработки, давайте поразмышляем над тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить количество отходов, повторно использовать предметы и восстановить здоровье нашей планеты", — говорится в сообщении.

Как известно, в начале полномасштабного вторжения РФ во всем мире насмехались над россиянами, чью военную технику растягивали хозяйственные украинские крестьяне с помощью мирной сельхозтехники. Мировые производители детских игрушек даже начали продажу новинки: украинский трактор тянет бронемашину с буквой Z.

Впоследствии эскизом к марке "Добрый вечер, мы из Украины" стал трактор, тянущий танк.

Напомним, в конце февраля 2023 года на равнине вблизи шахтерского городка Угледар произошло крупнейшее танковое сражение за всю войну, которую развязал Кремль в Украине. По данным ВСУ, российская армия потеряла не менее 130 танков и БТР.

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Дата публикации
Просмотры
2421
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