Российские танки сравнили с барахлом: тонкий троллинг от посольства США в Киеве

В субботу, 18 марта, по случаю Всемирного дня переработки, посольство США в Украине опубликовало сообщение в Twitter, которым "потролило" состояние российской военной техники, которая на поле боя превращается во вторичное сырье.

Свое сообщение американские дипломаты сопроводили картинкой, на которой изображен украинский трактор, тянущий подбитый российский танк.

"Отмечая Всемирный день переработки, давайте поразмышляем над тем, что мы можем сделать, чтобы уменьшить количество отходов, повторно использовать предметы и восстановить здоровье нашей планеты", — говорится в сообщении.

Как мы празднуем Global Recycling Day, это время в настоящее время смотреть на то, что мы можем снизить waste, использовать предметы, и закрыть здоровье нашей планеты. pic.twitter.com/IsINxw4s8A — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 18, 2023

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Как известно, в начале полномасштабного вторжения РФ во всем мире насмехались над россиянами, чью военную технику растягивали хозяйственные украинские крестьяне с помощью мирной сельхозтехники. Мировые производители детских игрушек даже начали продажу новинки: украинский трактор тянет бронемашину с буквой Z.

Впоследствии эскизом к марке "Добрый вечер, мы из Украины" стал трактор, тянущий танк.

Напомним, в конце февраля 2023 года на равнине вблизи шахтерского городка Угледар произошло крупнейшее танковое сражение за всю войну, которую развязал Кремль в Украине. По данным ВСУ, российская армия потеряла не менее 130 танков и БТР.

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