Российские трубы газопровода "Северного потока", вероятно, уничтожены навсегда — СМИ

В Германии предполагается, что три трубы российского газопровода в Балтийском море "Северный поток-1" и "2" будут непригодны для использования навсегда после аварии.

Немецкие органы безопасности предупреждают, если их не отремонтировать немедленно, в них запустится много соленой воды – и трубопроводы будут подвергаться коррозии.

Об этом Tagesspiegel узнало от правительственных кругов Германии.

Издание отмечает, что за инцидент на трубопроводах Nord Stream взялось кризисное подразделение Федерального министерства иностранных дел, а несколько федеральных министерств и канцелярия обсуждают последствия.

"В качестве первого шага усиливается контроль над немецкими территориальными водами со стороны федеральной полиции. При этом за их кораблями более тщательно следят соответствующие маршруты критической инфраструктуры. Кроме того, федеративные государства должны усилить охрану прибрежных территорий на Северном и Балтийском морях. Защита терминалов с изреженным, которые сейчас строятся, а также подлодки и телекоммуникационных кабелей также являются поводом для беспокойства", — говорится на сайте иностранного информационного агентства.

Напомним, 26 сентября Дания сообщила об утечке газа из неработающего трубопровода "Северный поток-2" и трубопровода "Северный поток-1". Утечка зафиксирована в Балтийском море у берегов острова Борнгольм. Ряд государств, среди которых и Россия, заявили, что причиной аварий могли стать диверсии.

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