Российские цели в воздушном пространстве ЕС: какое решение принял Европарламент

Европарламент / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 9 октября, Европарламент принял резолюцию, в которой депутаты осудили эскалационные действия РФ: умышленные вторжения беспилотников, направленные на критическую инфраструктуру в Дании, Швеции и Норвегии, являющиеся частью систематической военной и гибридной войны.

«Россия несет полную и однозначную ответственность за действия в польском, эстонском и румынском воздушных пространствах, — говорится в документе. — Поощряя любую инициативу, позволяющую ЕС и его государствам-членам принимать скоординированные, объединенные и пропорциональные меры против всех нарушений их воздушного пространства, в том числе уничтожение воздушных угроз, депутаты приветствуют концепцию «Стены беспилотников» ЕС и инициативы Eastern Flank Watch».

Также депутаты призвали повысить эффективность и влияние санкций, которые должны окончательно подорвать способность продолжать войну. Они отмечают, что карательные меры должны распространяться на все государства, способствующие действиям агрессора — Беларусь, Иран и Северную Корею — и китайские организации, поставляющие РФ ресурсы для создания ракет и БпЛА.

Реклама

Напомним, в ночь на 26 сентября неизвестные дроны заметили над немецкой землей Шлезвиг-Гольштайн — она граничит с Данией, где дроны на этой неделе замечали уже трижды.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в воздушном пространстве Украины могли действовать разведывательные дроны Венгрии. По словам главы государства, они, вероятно, осуществляли мониторинг промышленных объектов в приграничных районах.

В Венгрии отрицают эту информацию, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Зеленский «начинает сходить с ума от антивенгерской одержимости» и «видит то, чего на самом деле нет».

А венгерские истребители перехватили пять военных самолетов России, летевших вблизи воздушного пространства Латвии.

Реклама

6 октября в районе аэропорта Осло было замечено от трех до пяти дронов.