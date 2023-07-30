Российские "туристы" на лайнере снова плывут в Батуми: что им готовят грузины

Несколько дней назад лайнер с россиянами был вынужден бежать из Батуми из-за протестов возмущенных грузин.

В грузинском Батуми 31 июля акивисты снова выйдут на акцию протеста против прибытия из российского Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Об этом передает проект SOVA.

"Форма протеста будет очень жесткой. Позиция грузин будет зафиксирована, чтобы напомнить всем, что Батуми, Грузия, принадлежит грузинам. Важно понимать, что россияне – это нация безжалостных душегубцев. Пропагандист, скрытый под именем туриста, въезжает и со временем делает заявления, якобы Абхазия были спасены от нас. Мы против оккупации", – заявил один из лидеров протестующих Георгий Думбадзе.

Что известно о круизе россиян

Отметим, круизный лайнер Astoria Grande должен прибыть в Батуми из Сочи 31 июля. По информации издания "Эхо Кавказа" на борту лайнера находятся лица, поддерживающие войну в Украине и российского диктатора Путина.

Среди них – бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, в 2022 году принявший участие в патриотическом марафоне "Zа Россию" в поддержку российского вторжения в Украину.

Украина запретила ему въезд на свою территорию еще с 2017 года, когда Фомин заявил, что "Крым принадлежит России".

Также на лайнере ожидается российская музыкальная группа "Тестостерон", которая неоднократно выступала перед российскими военными и белорус Дмитрий Колдун, который давал концерт в так называемой "ДНР" в 2018 году.

Astoria Grande 27 июля уже вошел в батумский порт. Однако это вызвало акции протеста в Батуми.

Грузины выгнали из Батуми круизный лайнер с российскими туристами/Фото: NETGAZETI

Протестующие скандировали "Русский корабль, иди на**" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны 2008 года. Лайнер покинул батумский порт 27 июля вечером – на два дня раньше планировавшегося.