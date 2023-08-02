Российские туристы опозорились в Турции – пытались украсть из гостиницы 35 кг еды (видео)

В курортном городе Анталия в Турции российские туристы в очередной раз показали свои "духовные скрепы" – они пытались украсть из гостиницы 35 килограммов еды. Граждан страны-агрессора поймали с поличным работники гостиницы.

Видео распространили в Сети.

На кадрах видно, как сотрудники изымали все, что россияне наворовали и принесли в номер за время отпуска.

Среди продуктов были: сливочное масло, пакетики с чаем, сахар, сладости, бутылки с газированными напитками, крупные пакеты сухофруктов и прочее. В пакетах также нашли косметические средства – гели для душа, шампуни, мыло.

Россиянка поначалу заявила, что везет гостинцы в Россию. Потом, что они оставили это все сотрудникам отеля в качестве презента. А в конце видео она выдала, что 35 кг еды – это перекус в поезд.

"Это гостинцы... Да это мы вам оставили... Дорогая, ну в поезд поесть. Это нам дали у вас в ресторане. Мы едем сегодня, дайте нам в дорогу поесть", – заявляла туристка из России.

Российские туристы украли из гостиницы в турецкой Анталии 35 кг еды

Напомним, в Краснодарском крае РФ разбился гидросамолет – видео момента крушения.

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