Российские учения в Беларуси: Германия перебрасывает в Польшу истребители и солдат

Eurofighter / © Associated Press

Реклама

Германия направила в Польшу пять истребителей Eurofighter, способных выполнять как задачи по перехвату, так и удары по наземным целям. Это произошло за четыре недели до начала совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025".

Об этом сообщают Bild и Welt .

Самолеты будут базироваться на военном аэродроме Минск-Мазовецкий, расположенном к востоку от Варшавы. Операция продлится около месяца и является ответом на просьбу Варшавы из-за угрозы со стороны России.

Реклама

Eurofighter дополнят защиту воздушного пространства над Жешувом на юго-востоке Польши, которое до этого обеспечивало две немецкие зенитные установки системы противовоздушной обороны Patriot.

"Это развертывание является четким сигналом союзнической солидарности в рамках НАТО и служит надежным средством сдерживания и защиты общего воздушного пространства", - пояснила пресс-секретарь ВВС Германии.

Вместе с самолетами в Польшу отправлено около 150 военнослужащих Бундесвера. В частности из эскадрильи Boelcke, а также подразделения поддержки и полка охраны. Они от 21 июля выполняют функции так называемой "тревожной роты" – подразделения, способного оперативно реагировать на нарушение воздушного пространства".

Командование польских вооруженных сил уже поблагодарило союзников за поддержку.

Реклама

Заметим, что в сентябре 2025-го Россия вместе с Беларусью планируют провести совместные стратегические учения "Запад-2025". Во время них, говорят в Минске, будут отработаны самые современные формы и способы применения войск с учетом ведения войны в Украине.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Польша готовится к худшему. Он предупредил, что Россия и Китай, по оценкам НАТО и США, могут быть готовы к вооруженному противостоянию с Западом уже в 2027 году. Поэтому, подчеркнул премьер, Варшава должна не только укреплять свою безопасность, но и выступать ключевым партнером в регионе в ответ на возможную эскалацию геополитической напряженности.

Дата публикации 17:10, 28.07.25 Количество просмотров 616 Трамп удивляет новым дедлайном для Путина: Я очень разочарован Путиным и сокращаю 50-дневный срок до...