Российские учения в Беларуси: военные отработают удары "Орешником" и "ядершей"

Уже в сентябре на территории соседней Беларуси состоятся российско-белорусские военные учения Запад-2025. В ходе них отработают применение ядерного оружия и «Орешника».

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА.

По его словам, на совместных с Россией учениях "Запад-2025" будет отрабатываться планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

"Мы, конечно, и в рамках обучения "Запад" вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопрос планирования применения этого вида вооружений. Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему", - высказался политик.

Хренин нагло вспомнил "ситуацию на западных, северных границах" страны. Мол, поэтому Минск не может спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Он также цинично вспомнил "открытость, миролюбие" Беларуси.

Как сообщалось, разведка Украины оценила риск вторжения из Белоруссии. В ГУР говорят, что Минск пытается сохранить отношения с западными странами и избегает непосредственного участия в войне против Украины.

Напомним, между тем Германия направила в Польшу пять истребителей Eurofighter, способных выполнять как задачи по перехвату, так и удары по наземным целям. Это произошло за четыре недели до начала совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025".