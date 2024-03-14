Российские власти блокируют эвакуацию гражданских из Белгородщины, в местных паниках — СМИ

Источники в украинской разведке сообщают, что российские власти блокируют эвакуацию напуганных гражданских в Белгородской области, где продолжаются боевые действия российских добровольцев против оккупантов.

Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в украинской разведке.

Отмечается, что в Белгородской области российские силовики оцепили железнодорожный вокзал. Там растет паника среди местных жителей.

Издание также приводит перехват разговора местных жителей по направлению населенного пункта Шебекино Белгородской области.

"Карачанского обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут ехать. Да, железнодорожный вокзал уже окружили, все, уже никого не пускают ни туда, ни назад, я не знаю, пи***ц какой-то", – говорит местная жительница.

В то же время, местные в Гайвороне Белгородской области массово убегают. В Сети появилось видео, как гражданские россияне с вещами пешком бегут из города. Ранее российские добровольцы призвали местных жителей немедленно эвакуироваться из Белгородской и Курской областей, поскольку бойцы открыли огонь по военным объектам РФ.

Россияне массово убегают из Белгородской области: видео

Напомним, 14 марта в российском Белгороде прогремел взрыв. В городе виден черный столб дыма. Местные жители жалуются на постоянные звуки мощных взрывов.

Читайте также: