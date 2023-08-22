Российские власти отреагировали на взрывы в Москве и области (видео)

Власти Москвы и Минобороны РФ уверяют, что все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.

Российские власти отреагировали на атаку беспилотников Москвы и Московской области.

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Мэр столицы страны-агрессоры Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили два дрона.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы", — отметил он.

В свою очередь российское Минобороны заявило об уничтожении четырех беспилотников.

В ведомстве заявили, что территория РФ ночью была атакована четырьмя БПЛА. Два из них были сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, два других подавлены и сбиты над Брянской областью РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице страны-агрессорки городе Москва ночью, 22 августа прогремели взрывы.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 августа Москву атаковали неизвестные беспилотники.

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