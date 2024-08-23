Российские власти просят жителей Рыльска эвакуироваться "пока это возможно"

Российские власти призывают жителей приграничного города Рыльск в Курской области эвакуироваться в другие регионы России.

Российские власти призывают местных жителей Рыльска уехать в другие регионы РФ и не ждать "до последнего". Пугают приходом якобы "нацистов" и клеветают на ВСУ.

Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Советник губернатора Курской области и военкор Роман Алехин обратился к жителям приграничного города Рыльск с экстренным призывом эвакуироваться.

В сообщении, опубликованном в своем Telegram-канале, Алехин подчеркнул необходимость покинуть город, "пока это возможно".

Он сравнил ситуацию с другими приграничными городами, такими как Суджа, Коренево и Глушково, призывая жителей Рыльска не тянуть и "не ждать до последнего".

Он запугал местное население тем, что ВСУ якобы являются "нацистами", "совершающими преступления" против гражданских.

Напомним, ранее в Сумы прибыли первые эвакуированные гражданские из Курской области. Олег Грищенко и его мать – из городка Суджа, который находится под контролем украинских войск. Муж вместе со старой матерью уверяет, что всем доволен, а особенно – приветливым отношением. Он подчеркнул, что не почувствовал никакой враждебности к себе.

Читайте также: