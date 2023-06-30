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Российские власти пытаются национализировать ЧВК "Вагнер" – ISW

Российские власти пытаются национализировать ЧВК "Вагнер" – ISW

Российские власти взялись за "вагнеровцев", воюющих за границей / Фото: Associated Press

Власти взялись за "вагнеровцев", воюющих за границей.

После военного бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Министерство обороны РФ хочет взять наемников под свой контроль. Это касается даже подразделений, которые действуют в Сирии.

Об этом заявили аналитики из американского Института исследования войны (ISW).

В новом отчете говорится, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что "вагнеровцы" не будут действовать как независимая организация. Наемники прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Кроме того, как сообщается, что представители МИД России сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадеру и руководству Мали, что ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность в их странах. Но под контролем непосредственно Кремля.

По словам аналитиков, "национализация" ЧВК "Вагнер" поможет Министерству обороны России включить наемников в регулярные вооруженные силы. Однако зарубежная деятельность "вагнеровцев" не будет сильно изменена.

Напомним, по данным Wall Street Journal от 29 июня, Россия начала активно связываться с партнерами в Африке и Ближнем Востоке после организованного Евгением Пригожиным военного мятежа.

Из-за того, что случилось в России, никто ЧВК "Вагнер" как организацию за пределами РФ на работу, скорее всего, не будет нанимать. Для этого уже есть предпосылки — как сообщили в Financial Times, власти Центральноафриканской Республики примут вместо ПВК "Вагнер" любые другие силы, которые решит направить Москва.

Как известно, мятеж Пригожина провалился. Он развернул своих наемников обратно уже в 200 км от Москвы.

В Сети появилось видео, где Пригожин оценил мятеж. Он сказал, что "всех взбодрили".

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