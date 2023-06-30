Российские власти пытаются национализировать ЧВК "Вагнер" – ISW

После военного бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Министерство обороны РФ хочет взять наемников под свой контроль. Это касается даже подразделений, которые действуют в Сирии.

Об этом заявили аналитики из американского Института исследования войны (ISW).

В новом отчете говорится, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин вылетел в Дамаск, чтобы сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что "вагнеровцы" не будут действовать как независимая организация. Наемники прибыли на российскую военную базу в Латакии.

Кроме того, как сообщается, что представители МИД России сообщили президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Арканжу Туадеру и руководству Мали, что ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность в их странах. Но под контролем непосредственно Кремля.

По словам аналитиков, "национализация" ЧВК "Вагнер" поможет Министерству обороны России включить наемников в регулярные вооруженные силы. Однако зарубежная деятельность "вагнеровцев" не будет сильно изменена.

Напомним, по данным Wall Street Journal от 29 июня, Россия начала активно связываться с партнерами в Африке и Ближнем Востоке после организованного Евгением Пригожиным военного мятежа.

Из-за того, что случилось в России, никто ЧВК "Вагнер" как организацию за пределами РФ на работу, скорее всего, не будет нанимать. Для этого уже есть предпосылки — как сообщили в Financial Times, власти Центральноафриканской Республики примут вместо ПВК "Вагнер" любые другие силы, которые решит направить Москва.

Как известно, мятеж Пригожина провалился. Он развернул своих наемников обратно уже в 200 км от Москвы.

В Сети появилось видео, где Пригожин оценил мятеж. Он сказал, что "всех взбодрили".

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