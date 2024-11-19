Российские власти утверждают, что Украина ударила по Брянской области ракетами ATACMS

В Минобороны РФ отметили, что фрагменты ракет упали на техническую территорию военного объекта.

Министерство обороны страны-агрессора — России заявило, что якобы в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины якобы осуществили удар по объекту на территории Брянской области, использовав шесть баллистических ракет ATACMS.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации ведомства, пять ракет якобы были сбиты средствами ПВО, а одна была повреждена. Фрагменты ракет упали на техническую территорию военного объекта, что повлекло за собой пожар, который был быстро ликвидирован. Российские военные уверяют, что в результате атаки не было жертв или значительных разрушений.

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Российское Минобороны заявило, что использованные ракеты являются американского производства ATACMS - операционно-тактические ракеты, способные наносить точные удары по важным объектам противника.

На данный момент украинская сторона официально не комментировала эту информацию.

Напомним, ранее в Брянской области России ночью гремели взрывы.

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