Российские власти запутались, что силы ПВО сбили над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области и Минобороны РФ далее разную информацию относительно якобы сбитых объектов.
Власти российской Белгородской области сообщили о сбитии над областью семи беспилотников силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в Белгородском районе и над городом были якобы сбиты семь беспилотников.
Гладков также сообщил, что в районе есть повреждения в жилом секторе: выбиты окна, повреждена кровля, горела хозяйственная постройка. По предварительной информации, пострадавших нет.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что. В ночь на 17 января над Белгородской областью силами ПВО были якобы сбиты семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре БПЛА.
Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 16 января российские кафиры снова обстреляли Харьков.
Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Белгороде раздалась серия взрывов.
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