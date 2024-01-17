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Российские власти запутались, что силы ПВО сбили над Белгородской областью

Российские власти запутались, что силы ПВО сбили над Белгородской областью

ПВО / Фото: Associated Press

Губернатор Белгородской области и Минобороны РФ далее разную информацию относительно якобы сбитых объектов.

Власти российской Белгородской области сообщили о сбитии над областью семи беспилотников силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгородском районе и над городом были якобы сбиты семь беспилотников.

Гладков также сообщил, что в районе есть повреждения в жилом секторе: выбиты окна, повреждена кровля, горела хозяйственная постройка. По предварительной информации, пострадавших нет.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что. В ночь на 17 января над Белгородской областью силами ПВО были якобы сбиты семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 16 января российские кафиры снова обстреляли Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Белгороде раздалась серия взрывов.

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