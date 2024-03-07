Российские "военблогеры" паникуют из-за ударов украинских дронов: в чем причина

Российская ПВО не может защитить территорию РФ, потому что просторы очень велики.

После серии удачных ударов украинских дронов, в частности по нефтебазам и складам горюче-смазочных материалов в Курской и Воронежской области РФ, российские "военные эксперты" запаниковали. Они признали, что российская ПВО не способна защитить все объекты от этих атак.

На это обратил внимание в своем обзоре украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, российские "военблогеры" потребовали усиливать ПВО для охраны таких объектов. Но, как оказалось, сделать это нечем.

В частности, российский военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок признал, что возможности украинских дронов растут, дальность их действия увеличивается, а Россия так и не смогла найти эффективную защиту.

В эфире российского телеканала он говорил, что украинские дроны могут наносить удары в пределах европейской части РФ — они долетают и до Нижнего Новогорода и Санкт-Петербурга, то есть дальность 1000 км для них уже не предел.

В то же время он признал, что российское ПВО не может защитить территорию РФ, потому что просторы очень велики.

“Удивительные люди, конечно. Не могут свою территорию освоить и защитить, но развязали войну, чтобы захватить еще больше земли”, — прокомментировал Денис Казанский.

Также украинский журналист отметил, что такое оружие в Украине появилось через два года "демилитаризации", которая, как утверждает Путин, идет по плану.

Напомним, в Курской области заявили об атаке беспилотниками 6 марта, в результате чего вспыхнул пожар на складе горюче-смазочных материалов, попадание по Михайловскому горно-обогатительному комбинату.

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