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Российские военнослужащие во временно оккупированной Украине являются законными целями для ВСУ, – Джон Кирби

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Российские военнослужащие во временно оккупированной Украине являются законными целями для ВСУ, – Джон Кирби

Фото: Associated Press

Администрация президента США Джо Байдена не собирается "заламывать руки" из-за массовых потерь в российской армии в результате удара по казарме в Макеевке.

Координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США не собираются "заламывать руки" из-за массовой ликвидации российских оккупантов в результате удара по Макеевке.

Об этом шла речь во время его обсуждения ликвидации кафиров в ПТУ №19 в Макеевке Донецкой области, "Голос Америки".

В США не дали оценку количеству погибших в результате удара по российским оккупантам. Кирби заметил, что война "является кровавой историей" и сейчас на Донбассе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США также отказался комментировать возможное использование для удара по Макеевке реактивной системы залпового огня HIMARS.

В новогоднюю ночь было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, где находились мобилизованные воины армии РФ. Минобороны России до сих пор не составило списков погибших и раненых. А родственники солдат рассказали, что уцелевшие военнослужащие хотели отправить на передовую.

Мобилизированные из общежития ПТУ должны были стать скелетом группировки оккупационных войск на востоке Украины.

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Дата публикации
Просмотры
172
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