Российские военные базы в Сирии: Кремль начал переговоры с новой властью — Bloomberg

Военно-морская база в Тартусе чрезвычайно важна для Кремля, поскольку является единственным российским хабом в Средиземном море.

После падения правительства сирийского диктатора Башара Асада Россия начала переговоры с новой властью относительно сохранения двух своих военных баз на территории этой страны.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Свержение режима Асада фактически нивелировало предыдущие договоренности о 49-летней аренде военно-морской базы на побережье Средиземного моря в Тартусе и авиабазы "Хмеймим". О долгосрочной аренде Россия договорилась еще в 2017 году — через два года после того, как Путин направил военную помощь правительственной армии президента Башара Асада.

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Российский источник издания утверждает, что Минобороны РФ якобы имеет неофициальную договоренность о сохранении своего военного присутствия на упомянутых базах с руководством группировки Хайят Тахрир аш-Шам, возглавившей наступление на режим Асада.

Военно-морская база в Тартусе чрезвычайно важна для Кремля, поскольку является единственным российским хабом в Средиземном море. Авиабаза "Хмеймим" используется для операций в Африке, где Россия пытается оказать свое политическое влияние.

Ситуация с российскими военными базами может еще измениться на фоне нестабильности в Сирии.

Изданию не удалось проверить полученную от источников информацию у официальных лиц переходного правительства в Сирии.

Напомним, ранее военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс предположил, что успешное восстание против режима сирийского президента Башара Асада может привести к потере Россией своей военной базы в Средиземном море. Такая ситуация может побудить Москву восстановить доступ к Средиземному морю через Босфор, а это значит — прекратить войну в Украине.

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