Российский военный / © Associated Press

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Российские военные разграбили базу отдыха «Малиновка» в Белгородской области РФ. Список украденного имущества состоит из 37 позиций.

Об этом сообщает местное издание «Пепел» .

В частности, были украдены холодильники, бытовая техника, промышленный гриль, два бильярдных стола, насосы для бассейна, 160 алюминиевых радиаторов, 400 метров пластиковых труб, 200 квадратных метров ковролина и надувная лодка.

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Грабеж обнаружилипосле того, как российские военные подразделения покинули занятую ими базу отдыха в селе Новая Таволжанка. Кроме разграбленных помещений мародеры оставили после себя выбитые стекла и двери, разбитую мебель.

Владельцы «Малиновки» написали заявления в следственные органы, однако о результатах расследования до сих пор ничего неизвестно.

Как сообщает The Moscow Times, ранее жители Белгородской области жаловались на то, что российские военные, отражающие атаки украинской армии на границе, ограбили несколько десятков частных домов в селе Репьяховка Краснояружского района.

По словам одного из местных жителей, во многих домах валялись бутылки из-под спиртного, а в некоторых - тела мертвых российских военнослужащих.

Сведения о «незаконных проникновениях» в дома были переданы в МВД и военную полицию, которые начали такое же безрезультатное расследование.

Напомним, ранее бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, занимающий сейчас должность министра транспорта РФ, признал, что российские военные грабили дома в российских селах.