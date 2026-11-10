Российские военные избили украинца за границей: двоих подозреваемых задержали

Российские военные напали на украинца в Армении / © Associated Press

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В армянском городе Гюмри правоохранители задержали двух военнослужащих местной российской базы. Основанием для действий полиции стало заявление гражданина Украины Дмитрия Самуэленко, который сообщил, что примерно месяц назад подвергся нападению и избиению со стороны этих военных.

Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода».

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В Армении российские военные напали на украинца: подробности

Причины и мотивы конфликта остаются невыясненными. Задержанные российские военные находятся под стражей. Им инкриминируют нападение с нанесением легких телесных повреждений. В следственном комитете Армении сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Сообщается, что это не первый случай в регионе с участием российских военных.

В начале ноября в распоряжении армянских правозащитников оказалась видеозапись, на которой российские военные в Гюмри издеваются над юношей. По информации «Радио Свобода», пострадавший также является россиянином. По этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

В Гюмри дислоцируется основной гарнизон 102-й российской военной базы — единственного военного объекта РФ на территории Армении.

После начала полномасштабной войны России против Украины в Армении неоднократно фиксировались случаи похищения россиян с антивоенной позицией. Их насильно привозили на базу в Гюмри, после чего этапировали в РФ.

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Нападения на украинцев за границей: последние новости

Напомним, в Польше в ночь на 13 августа две местные жительницы совершили нападение на украинцев возле заведения CastaCraftowe. Услышав украинский и русский язык, одна из женщин начала выражать ксенофобские образы, выкрикивать «Spierdalaj do Ukraine», после чего зашла в кафе, где начала бить присутствующих и портить имущество.

Об инциденте сообщил в Facebook работник заведения Богдан Угринчук, фиксируя ситуацию на видео для полиции.

По словам Угринчука, присутствующие не могли дать физический отпор, чтобы не получить юридическую ответственность, поэтому были вынуждены терпеть агрессию до приезда правоохранителей. Мужчина призвал к максимальной огласке ситуации, чтобы привлечь нападающих к ответственности, а также обратился к полякам с просьбой не проявлять агрессию к тем, кто не наносит им вреда.

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