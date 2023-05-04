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Российские военные корабли неожиданно появились у берегов Норвегии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Российские военные корабли неожиданно появились у берегов Норвегии

В Северном море неожиданно появились русские корабли / Фото: Associated Press

Норвежские военные ожидают роста активности РФ в районе в последующие два месяца.

В Норвегии местные Силы обороны сообщили о присутствии нескольких российских военных судов, находящихся в международной акватории Северного моря.

Об этом Силы обороны Норвегии сообщили в комментарии изданию Nettavisen.

"Российские военные суда осуществляют деятельность, связанную с Днем победы 9 мая. Сейчас в Северном море действуют несколько судов, и эта деятельность больше, чем было в последние годы", – отмечается в комментарии.

Норвежские военные заявили, что российские суда находятся в международных водах и не ведут никакой незаконной деятельности. Силы обороны заверили, что внимательно следят за российскими судами.

"Май и июнь — напряженный период учений наших и союзных сил обороны. Поэтому мы находимся в периоде, когда ожидается значительная деятельность союзников — и России — на море неподалеку от нас", — добавили в Силах обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что за четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" восточнее датского острова Борнгольм находилось российское специальное судно СС-750, имеющее на борту минисубмарина типа AS-26 Priz.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия существенно увеличила количество кораблей в Черном море.

Кроме того, мы ранее информировали, что за четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" восточнее датского острова Борнгольм находилось российское специальное судно СС-750, имеющее на борту минисубмарина типа AS-26 Priz.

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Дата публикации
Просмотры
286
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