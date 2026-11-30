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Российские военные могут покинуть Армению: Пашинян готовит неприятный для Кремля разговор
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве должна состояться 3 декабря.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен поднять вопрос о дальнейшем пребывании российской военной базы в Гюмри во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По его словам, Ереван не видит необходимости в присутствии российских военных, однако готов обсудить позицию Москвы по поводу сохранения базы.
Об этом Пашинян заявил в эфире общественного телеканала «Армения 1».
Пашинян хочет узнать позицию Москвы
Глава армянского правительства подчеркнул, что его стране не нужна российская военная база, независимо от аргументов в пользу её присутствия. В то же время он считает, что вопрос о дальнейшем пребывании российского военного контингента необходимо обсудить непосредственно с руководством РФ.
«Армении база не нужна, независимо от обоснований. Следовательно, в России мы должны обсудить этот вопрос — хочет ли Россия сохранить базу или нет. Если хочет — это одна ситуация, если нет — другая», — заявил Пашинян.
Он также подчеркнул, что армянские власти никогда официально не поднимали вопрос о выводе российской военной базы с территории страны.
По словам премьера, после предварительных переговоров с Путиным журналисты спросили его о возможности прекращения присутствия российских военных. Тогда Пашинян ответил, что Ереван не видит необходимости в такой базе, но окончательная позиция Москвы также имеет значение.
Путин ранее допустил возможность вывода базы
Пашинян напомнил, что после встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке 1 сентября Владимир Путин заявил о готовности России вывести военную базу из Армении «даже завтра», если в этом возникнет необходимость.
Теперь у сторон есть возможность вернуться к этому вопросу в ходе новых переговоров в Москве.
Что известно о российской базе в Гюмри
102-я российская военная база расположена в городе Гюмри на северо-западе Армении. Её присутствие предусмотрено межгосударственным договором, заключённым в 1995 году.
В 2010 году стороны подписали протокол, продливший срок пребывания российской базы в Армении до 2044 года.
Новая встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным запланирована на 3 декабря. Ожидается, что переговоры в Москве станут поводом для обсуждения будущего российского военного присутствия в Армении.
Напомним, что Россия может окончательно утратить контроль над охраной границ Армении, где её пограничники находятся уже более 30 лет. Ереван готовится полностью отказаться от их услуг и при этом не собирается отступать от европейского курса.