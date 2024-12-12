Российские военные пьют и мародерят в Сирии, ожидая эвакуации – ГУР

Между Россией и Сирией каждый день курсируют 4-5 военно-транспортных самолетов.

Военные подразделения России из отдаленных районов Сирии стягиваются на морской базе в Тартусе и на авиационной "Хмеймим".

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"Те россияне, которые добрались до мест эвакуации, как правило, пьют и мародерят в ожидании своего рейса", – говорится в сообщении.

Каждый день между "Хмеймимом" и российскими аэродромами курсируют 4-5 военно-транспортных самолетов.

"Для вывоза вооружения и военной техники из Сирии в базу в Тартусе продолжают переход корабли государства-агрессора "иван грен" и "александр остраковский" – сейчас они в Норвежском море, за несколько дней запланирован их проход Ла-Маншем", – сообщает ГУР.

Там добавили, что в сирийский порт также следует российский сухогруз "Sparta" из Балтийска, а "Sparta II" из Санкт-Петербурга планируют использовать для перевозки техники. Российский генерал-полковник Александр Чайко отдал приказ ремонтировать технику, вывезенную из Сирии.

Напомним, в Сети появились кадры, на которых россияне бегут из Сирии.

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