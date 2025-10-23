- Дата публикации
Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы: подробности
Российские самолеты Су-30 и Ил-78 РФ нарушили воздушное пространство Литвы.
Вечером 23 октября российские военные самолеты нарушили государственную границу Литвы. Президент страны Гитанас Науседа прокомментировал этот инцидент.
Об этом он рассказал в соцсети Х.
Детали инцидента
Около 18.00 Воздушные силы Литвы зафиксировали, как российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили воздушное пространство вблизи города Кибартай.
«Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны», — отметил президент Литвы.
Самолеты, вероятно, проводили учения по дозаправке в Калининградской области, пролетели над территорией Литвы около 700 метров. Они находились в воздушном пространстве страны около 18 секунд.
Реакция власти и НАТО
В ответ на инцидент Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителей российского посольства, чтобы выразить протест против «безрассудного и опасного поведения».
Как сообщили в Вооруженных силах страны, немедленно после нарушения на место были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon Воздушных сил Испании, выполняющих миссию воздушного патрулирования НАТО. Они осуществляют патрулирование в районе инцидента.
Напомним, ранее российские Су-30 и МиГ-31 летели над Балтикой, нарушая все правила — их перехватила авиация НАТО.
А ранее, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Для их сопровождения в воздух были подняты шведские и финские истребители, вылетевшие из аэродрома Эмари итальянские самолеты.