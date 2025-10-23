Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы: подробности

Российские самолеты (иллюстративное фото) / © Associated Press

Вечером 23 октября российские военные самолеты нарушили государственную границу Литвы. Президент страны Гитанас Науседа прокомментировал этот инцидент.

Об этом он рассказал в соцсети Х.

Детали инцидента

Около 18.00 Воздушные силы Литвы зафиксировали, как российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили воздушное пространство вблизи города Кибартай.

«Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны», — отметил президент Литвы.

Самолеты, вероятно, проводили учения по дозаправке в Калининградской области, пролетели над территорией Литвы около 700 метров. Они находились в воздушном пространстве страны около 18 секунд.

Реакция власти и НАТО

В ответ на инцидент Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителей российского посольства, чтобы выразить протест против «безрассудного и опасного поведения».

Как сообщили в Вооруженных силах страны, немедленно после нарушения на место были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon Воздушных сил Испании, выполняющих миссию воздушного патрулирования НАТО. Они осуществляют патрулирование в районе инцидента.

Напомним, ранее российские Су-30 и МиГ-31 летели над Балтикой, нарушая все правила — их перехватила авиация НАТО.

А ранее, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Для их сопровождения в воздух были подняты шведские и финские истребители, вылетевшие из аэродрома Эмари итальянские самолеты.