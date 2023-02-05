Российские военные самолеты останутся в Беларуси после совместных учений

Решение разрешить российским пилотам совершать вылеты на боевых машинах с белорусских военных аэродромов объясняют "сложной военно-политической ситуацией".
После завершения совместных лётно-тактических учений авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, начавшихся 16 января, российские самолеты продолжат взлетать с белорусских аэродромов.
Об этом сообщает белорусское государственное агентство БелТА со ссылкой на командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси Андрея Лукьяновича.
"Исходя из сложной военно-политической ситуации, у нас создана региональная группировка войск (сил). Была усилена и авиационная составляющая, летно-тактические учения, которые мы проводили, — один из элементов слаженности наших и российских экипажей. Сейчас эта слаженность будет продолжена на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства", – цитируют в агентстве его заявление.
Кроме того, командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО сообщил, что в этом году в Беларусь поставят вертолеты МИ-35М и самолеты-истребители СУ-30СМ.
"Также запланированы поставки значительного количества авиационных средств поражения", — заявил Лукьянович.
Напомним, ранее минобороны Беларуси объявило о завершении совместных лётно-тактических учений с Россией.
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