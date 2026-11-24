- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Российские военные самолеты приблизились к Южной Корее: Сеул срочно поднял истребители
Сеул объявил тревогу и поднял в воздух боевые истребители из-за приближения российских самолетов для зоны действия ПВО.
Утром 24 ноября несколько российских военных самолетов ненадолго появились в идентификационной зоне противовоздушной обороны Южной Кореи над Японским морем.
Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и агентство Yonhap.
По данным южнокорейских военных, российские самолеты вошли в идентификационную зону ПВО страны рано утром во вторник. Они приблизились к острову Уллин, расположенному в Японском море, а затем покинули эту территорию.
Появление российской авиации стало основанием для оглашения экстренной тревоги. Воздушные силы Южной Кореи оперативно направили в небо истребители, чтобы контролировать ситуацию и реагировать на возможные угрозы.
В то же время в военном командовании отметили, что российские самолеты не нарушили государственное воздушное пространство Южной Кореи. Они только находились в ее идентификационной зоне ПВО, после чего покинули ее.
Идентификационная зона противовоздушной обороны является частью суверенного воздушного пространства государства. Это более широкая территория, в пределах которой страна требует от иностранных самолетов заблаговременно сообщать о себе, чтобы военные могли определить их принадлежность и намерения.
На фоне инцидента правительство провинции Северная Кенсан разослало жителям острова Уллин предупреждение о необходимости эвакуации. Однако уже примерно через пять минут тревогу отменили.
В сообщении местных властей самолеты ошибочно назвали вероятно северокорейскими, хотя впоследствии военные сообщили, что речь шла о российской авиации.
Ранее сообщалось, что несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы.
Мы ранее информировали, что из-за приближения российских боевых бортов к своим воздушным рубежам Япония и Южная Корея были вынуждены экстренно поднять по тревоге истребительную авиацию.