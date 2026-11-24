Истребители F-16 / © Associated Press

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Утром 24 ноября несколько российских военных самолетов ненадолго появились в идентификационной зоне противовоздушной обороны Южной Кореи над Японским морем.

Об этом сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и агентство Yonhap.

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По данным южнокорейских военных, российские самолеты вошли в идентификационную зону ПВО страны рано утром во вторник. Они приблизились к острову Уллин, расположенному в Японском море, а затем покинули эту территорию.

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Появление российской авиации стало основанием для оглашения экстренной тревоги. Воздушные силы Южной Кореи оперативно направили в небо истребители, чтобы контролировать ситуацию и реагировать на возможные угрозы.

В то же время в военном командовании отметили, что российские самолеты не нарушили государственное воздушное пространство Южной Кореи. Они только находились в ее идентификационной зоне ПВО, после чего покинули ее.

Идентификационная зона противовоздушной обороны является частью суверенного воздушного пространства государства. Это более широкая территория, в пределах которой страна требует от иностранных самолетов заблаговременно сообщать о себе, чтобы военные могли определить их принадлежность и намерения.

На фоне инцидента правительство провинции Северная Кенсан разослало жителям острова Уллин предупреждение о необходимости эвакуации. Однако уже примерно через пять минут тревогу отменили.

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В сообщении местных властей самолеты ошибочно назвали вероятно северокорейскими, хотя впоследствии военные сообщили, что речь шла о российской авиации.

Ранее сообщалось, что несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы.

Мы ранее информировали, что из-за приближения российских боевых бортов к своим воздушным рубежам Япония и Южная Корея были вынуждены экстренно поднять по тревоге истребительную авиацию.

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