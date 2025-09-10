Российские военные сделали заявление относительно ударов по территории Польши

Атака российских "Шахедов" / © t.me/SJTF_Odesa

Министерство обороны Российской Федерации заявило об отсутствии намерений наносить удары по территории Польши, комментируя инцидент с беспилотниками, которые, по утверждению военного ведомства государства-агрессора, «якобы пересекли границу».

Заявление российского военно-политического руководства цитирует британское издание Sky News.

В этом заявлении российское министерство обороны цинично заверило, что во время воздушной атаки прошлой ночью «все определенные цели поражены».

«Не планировалось наносить удары ни по каким целям на территории Польши. Максимальная дальность полета российских беспилотников, использованных во время удара, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — утверждают в военном ведомстве РФ.

Упоминанием о максимальной дальности полета российских дронов в Москве снова отрицали свою причастность к инциденту.

В то же время российское минобороны заявило о готовности провести консультации по этому поводу с польским оборонным ведомством.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о безосновательности и необоснованности обвинения в нарушении воздушного пространства страны российскими дронами.

Тем временем НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с российскими беспилотниками в Польше. В рамках этой процедуры уже состоялись консультации.