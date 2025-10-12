Российские войска активизировались возле Эстонии: Таллин закрыл границу

Эстония / © Associated Press

Эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска «Саатсе» на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.

Об этом пишет эстонский вещатель ERR.

Оперативный руководитель Южной префектуры Кюнтер Педоск рассказал, что эстонские пограничники зафиксировали повышенное присутствие российских военнослужащих в районе пункта пропуска.

«Российские пограничники регулярно патрулируют переход „Саатсе“, ведь это их территория. Однако в этот раз было замечено большее движение, чем обычно», — объяснил Педоск.

По его словам, решение о закрытии дороги было принято из соображений безопасности.

«Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты. Наша главная цель — безопасность эстонского населения», — подчеркнул он.

Сначала пограничники выставили патрули с обеих сторон дороги, которые предупреждали водителей и рекомендовали избегать проезда через район с усиленной военной активностью.

«Несмотря на эту рекомендацию, были водители, которые все же хотели продолжить свой путь через этот участок. Поскольку дорога проходит по территории России, нужно быть максимально внимательным во время движения через Саатсе, учитывая ситуацию с безопасностью», — добавил офицер.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России.

Мы ранее информировали, что командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что сбивание российских истребителей МиГ-31, которые в середине сентября залететь в Эстонию, было бы стратегической ошибкой.