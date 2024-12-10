Российские войска бегут из Сирии: будут ли они воевать против Украины

РФ наспех вывозит из Сирии военную технику и своих военных

Оппозиционные силы Сирии заявили о завершении правления диктатора Башара аль-Асада и установлении контроля власти в республике. Впоследствии стало известно, что страной будет управлять Мохаммед аль-Башир.

Многие иранские военные командующие, а также российские стали покидать страну. Семья Асада, во главе с Башаром, покинула Сирию и прилетела в Москву.

В частности, россияне выводят корабли из базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Не исключение, что российские военные могут отправиться в Украину.

Что известно о потенциальном влиянии событий в Сирии на ситуацию в Украине читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Путин постарается отомстить за Асада

В обращении президента Украины Владимира Зеленского 10 декабря говорилось, что Кремлевский диктатор будет пытаться отомстить за падение в Сирии диктаторского режима Башара Асада.

Глава государства подчеркнул, что диктаторский режим в Сирии в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно таковы все режимы, которые поддерживает и Путин.

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По словам Зеленского, Россия – это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает.

Как считает президент Украины, сирийский и российский диктаторы являются соучастниками в насилии

"Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин будет пытаться отомстить за падение Асада. Именно поэтому мы нуждаемся в единстве и силе, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя только страдания, боль и руины", – подчеркнул президент.

Россияне эвакуируют свои войска из Сирии

Из-за свержения диктаторского режима россияне забили тревогу и спешно начали выводить свои войска из Сирии. В частности, РФ обратилась за помощью в Турцию.

В планах РФ оставить силы только на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмейми, поэтому Москва искала поддержку в Анкары.

Впоследствии РФ начала массовое отступление своих войск из Сирии, для чего использует караван военно-транспортных самолетов, на которые грузят технику, вооружение и остатки личного состава.

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По данным Главного управления разведки Украины, вылет с авиабазы Хмеймим планируется для нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД, которые должны доставить груз к аэродромам в России, в частности, Ульяновск, Чкаловский и Приволжский.

Для поддержки операции россияне привлекли морские силы и подготовили к отправке сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабль "Александр Шабалин" в Балтийске. На Средиземном море также находятся большие десантные корабли северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Грен", идущие курсом в Тартус. В операции принимают участие и враждебные фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

В Тартусе российские военные производят экстренный демонтаж техники и оборудования. Для обеспечения безопасности отступления уже прибыло несколько сотен российских спецназовцев.

"После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность", — говорилось в сообщении ГУР.

Также, одна из российских военных баз находится в осаде.

Российские войска из Сирии могут перебросить в Украину

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что опрокидывание российских войск из Сирии не повлияет на ситуацию в Украине. По словам Коваленко, вероятно, речь идет о 7500 тысячах военных.

В частности, он отметил, что по состоянию на лето 2024 года в Сирии находилось около 6000-7500 тысяч российских военных, включая представителей ПИК.

"Соответственно даже в случае опрокидывания всех этих военных в РФ с последующей отправкой на войну против Украины это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая достаточно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях. Более того, часть из этих воинов может быть переброшена в Африку ", – объяснил Коваленко.

Что говорят эксперты

Военный эксперт Михаил Жирохов предупредил, что россияне опрокинут свои самолеты и вертолеты из Сирии на украинский фронт. Большинство авиации – это истребители-бомбардировщики Су-34.

Что касается российского флота, то эксперт считает, что Турция не пропустит корабли РФ через Босфорский пролив. Также пока неизвестно, смогут ли корабли пройти в районе Гибралтара.

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Военно-морской эксперт издания Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий прокомментировал опрокидывание российских военных и техники из Сирии. Он отметил, что Путин может попытаться попросить Эрдогана о вывозе грузов, но Турции это вряд ли нужно.

По его словам, на авиабазах РФ в Сирии сейчас еще находятся российские военные, они заблокированы вместе с техникой и ждут решения своей дальнейшей судьбы. В частности, на базе в Тартусе, являющейся скорее пунктом технического обслуживания кораблей, кроме охраны, расположена мастерская, несколько вспомогательных судов, один-два фрегата и подлодка. Иногда туда приходили несколько кораблей с системой "Калибр".

Как события в Сирии связаны с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 9 декабря отметил, что режим Асада в Сирии был свергнут благодаря тому, что большинство боеспособных россиян находятся на территории Украины.

"События в Сирии являются ярким примером, объясняющим, почему Украине нужна несгибаемая поддержка и уверенность наших партнеров. Все видят, какое значение имеет Украина и война России против Украины", — пояснил он.

Он подчеркнул, что от силы Украины зависит, сильна ли армия России, ведь если рухнет Украина, глава Кремля Владимир Путин вернется и в Сирию, чтобы отомстить, и в Африку, и во многие другие интересующие его регионы.

С мнением Зеленского соглашается и президент США Джо Байден, он также считает, что Россия не смогла защитить Асада из-за огромных потерь на войне против Украины.

РФ и Иран обвиняют Украину в поддержке сирийских повстанцев

Представитель России в ООН Василий Небензя обвинял украинские спецслужбы в поддержке сирийских повстанцев.

Как сообщило агентство Франс Пресс (AFP), Небензя указал на боевиков, связанных с исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которые, по его словам, "не только не скрывают того, что их поддерживает Украина, а и открыто выставляют это напоказ".

Представитель РФ отметил, что есть определенный "идентифицированный след", ведущий в Главное управление разведки Минобороны Украины, которое, по его словам, вооружает и тренирует действующих на северо-западе Сирии повстанцев.

В частности, Василий Небензя утверждал, что якобы украинские военные инструкторы являются представителями ГУР. Также российский дипломант утверждал, что они уже давно присутствуют в Сирии, тренируя боевиков ХТШ и готовя их к операциям против российских войск.

Затем к этим обвинениям присоединился и Иран.

В министерстве иностранных дел Украины отметили, "что, в отличие от России, Украина придерживается норм международного права, принципов незыблемости суверенитета и территориальной целостности других стран".

События в Сирии должны стать сигналом для Путина

Как пишет издание New York Post, завершение "кровавого правления" семьи Асада через 53 года является серьезной потерей для режимов Ирана и Путина, которые были основными союзниками сирийского диктатора.

В частности, этот результат показывает, что имперские амбиции кремлевского превышают возможности, несмотря на поддержку со стороны Ирана и Китая.

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Также избранный президент США Дональд Трамп, по информации издания, извлек из этого важный урок: поражение в Сирии является еще одной причиной для Путина отступить в Украине. В частности, считают западные эксперты, заключение соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией может стать для кремлевского диктатора Владимира Путина трудным, но разумным шагом. Это может обеспечить России "независимость" и возобновить ее отношения с западными странами.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, какое будущее прогнозировали Сирии после падения диктаторского режима Асада.

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