Российские войска продвинулись в Курской области: в ISW проанализировали ситуацию

Российские войска недавно продвинулись в рамках украинского выступления в Курской области на фоне продления наступательных операций 21 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к юго-восточным окрестностям Дарьино и северным окрестностям Кругленького (оба юго-восточнее Коренево).

Об этом пишет ISW.

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Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что части российской 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) продвигались в поле восточнее Новоивановки (юго-восточнее Коренево) во время механизированного штурма размером во взвод. Российский милблогер утверждал, что российские войска продвигаются юго-восточнее Коренево в неопределенной лесной зоне в направлении Викторовки, Новоивановки и Леонидово. В то же время украинские силы контратаковали в направлении Погребков (к северо-западу от Суджи) и к востоку от Дарьино.

"Другой российский милблогер утверждал, что 20 декабря российские силы продвинулись к северу от Кругленького в неопределенном районе на 1,5 километра в глубину, и утверждал, что российские войска продвинулись в неопределенном районе 5,5 километров в ширину и 3 километра в глубину 16 декабря. Однако ISW не нашло. визуального подтверждения этих утверждений", – написали аналитики ISW.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска атакуют вблизи Новоивановки, Черкасского Поречья (к северо-востоку от Суджи) и Черкасской Конопельки (юго-восточнее Суджи) и очищают Русское Поречье (к северо-востоку от Суджи).

Ранее аналитики писали, что геолокационные кадры за 18 декабря показывают, как украинские силы наносят удары по северокорейским позициям под российским командованием к западу от Малой Локни. В ISW считают: это указывает на то, что российские силы недавно продвинулись к западу от Малой Локни.

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