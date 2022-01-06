Российские войска уже вошли в Казахстан: Кремль перекинул десантников, воевавших против Украины

Российские войска уже вошли в Казахстан: Кремль перекинул десантников, воевавших против Украины

Российские "миротворцы" уже находятся в Казахстане.

В охваченный протестами Казахстан уже прибыли первые российские подразделения из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сегодня, 6 января, сообщила пресс-служба Организации Договора коллективной безопасности, руководимой Россией.

"Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач”, – говорится в сообщении ОДКБ.

В состав сил ОДКБ направили подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ, пишут российские СМИ.

По данным расследования InformNapalm, все эти российские военные подразделения участвовали в агрессии против Украины не только во время оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе. К слову, в 2001 году офицерами 45-го полка ВДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), была проведена серия похищений местных жителей из чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Впрочем, Кыргызстан, входящий в страны-члены ОДКБ, отказался направлять своих военных в Казахстан для "зачистки" митингующих.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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