Российские войска в Беларуси: сколько вражеских солдат находятся в соседней стране

На территории Беларуси находится небольшой контингент российских военных. Этого количества недостаточно для вторжения в Украину.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрий Повх.

"Россияне содержат небольшой контингент на территории Беларуси. Он насчитывается сотнями личного состава. Это персонал и личный состав передающих центров и аэродромные работники", — рассказал он.

Он отмечает, что говорить о том, что россияне полностью вывели свои войска из Беларуси, нельзя. За последние сутки оперативная обстановка на северной границе с соседней Беларусью существенных изменений не претерпела.

"Признаков создания ударных группировок врага не обнаружено. Также не выявлено аномальных передвижений ВС Беларуси в тактической и оперативно-тактической глубине от границы", — сказал Повх.

Напомним, ранее в украинском ГУР рассказали, есть ли угроза из Беларуси. По словам представителя разведки Андрея Юсова, сейчас ситуация на этом направлении контролируемая.

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