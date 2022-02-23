Российские войска в Украине не являются "миротворческими" — генеральный секретарь ООН

По словам генсека ООН, когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются непредвзятыми миротворцами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что российские военные, размещенные на территории Донецкой и Луганской областей Украины, не являются миротворцами.

Об этом Гуттериш сказал в выступлении перед журналистами, говорится на сайте Организации объединенных наций.

По словам генсека ООН, сейчас концепция миротворчества очень искажена.

Гутерриш подчеркнул, что гордится достижениями миротворческих операций ООН, во время которых так много "Голубых шлемов" пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить гражданское население. Однако в ситуации с Россией войска на Украинской территории отнюдь не являются миротворческими.

"Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются непредвзятыми миротворцами. Они вовсе не миротворцы", — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Напомним, новые спутниковые снимки, обнародованные Maxar Technologies, показывают, что более 100 единиц военной техники и десятки военных палаток появились на юге Беларуси вблизи границы с Украиной.

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