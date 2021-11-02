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Российские войска вблизи Украины и вакцинация в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

Российские войска вблизи Украины и вакцинация в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Сети появились спутниковые фотографии, на которых видно, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Читать дальше –>
  • Неизвестным объектом, с которым в октябре в Южнокитайском море столкнулась атомная подлодка ВМС США USS Connecticut, оказалась подводная гора. Читать дальше –>
  • В США 70% взрослого населения полностью вакцинировались против COVID-19, а 80% поставили первую дозу вакцины. Читать дальше –>
  • Украина начинает выпускать собственные патроны. Читать дальше –>
  • Мальчик-подросток из Сиднея получил ожоги третьей степени на ноге после попытки сварить сахарную карамель из сериала Netflix "Игра в кальмара". Читать дальше –>
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