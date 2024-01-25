Российские заключенные, воюющие на войне в Украине, не будут больше получать помилования от Путина

Теперь срок контракта составляет не шесть месяцев, как раньше, а год.

Российские заключенные, которых отправили на войну против Украины, не получат желаемого помилования от российского диктатора Путина, а только условное освобождение.

Об этом говорится в расследовании BBC.

После главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, с февраля 2023 отправлением на фронт заключенных занимается Минобороны России.

"Арестантам обещали помилование президента, шесть месяцев на передовой штурмовиком, после этого – возвращение домой", – говорится в сообщении.

Теперь срок контракта составляет не шесть месяцев, как раньше, а год. В то время как сам контракт продлевается автоматически. Также при подписании контракта заключенных предупреждают, что они будут воевать до конца войны.

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"Осужденные воюют в статусе условно уволенных и больше не получают помилования от Путина. Однако СМИ напоминает, что с юридической точки зрения это не "условно-досрочное увольнение", ведь этот статус предоставляет только соответствующее решение суда. Для "условного увольнения", норма о появившееся в российском законодательстве совсем недавно, достаточно решения колонии или военкомата, где заключенные подписывали контракт", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что ранее Путин сам подписывал указы о помиловании заключенных, участие президента России в этом процессе не нужно.

На данный момент известно, что удалось установить имена 8011 заключенных, погибших в войне против Украины. По меньшей мере, 1100 из них воевали в отрядах "Шторм Z" или "Шторм V".

Напомним, Россия освободила до 100 тысяч "зеков" в тюрьмах и отправила их воевать в Украину. Резкое падение количества заключенных свидетельствует о том, что Минобороны РФ продолжало агрессивно вербовать осужденных преступников, продолжая практику "вагнеровцев".

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