Российских дипломатов неожиданно высылают из Италии: что произошло

Италия / © pixabay.com

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Власти Италии высылают двух российских военных атташе по подозрению в шпионаже. Дипломаты РФ должны покинуть страну через три дня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает издание Reuters.

Решение о выдворении было принято после того, как ранее на этой неделе двух человек арестовали по обвинению в передаче секретной информации российскому агенту. По данным итальянской прокуратуры, главным подозреваемым по делу является бывший офицер карабинеров (итальянской полиции). Кроме арестованных, под следствием находятся еще пять человек.

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Глава МИД Италии подчеркнул, что Москва продолжает использовать «гибридные инструменты» против его страны и Запада в целом.

«Серьезным и неприемлемым вмешательством», — назвал инцидент Антонио Таяни.

Он добавил, что подобные действия угрожают национальной безопасности Италии. В ответ на решение Рима в Министерстве иностранных дел России заявили, что отреагируют на этот шаг итальянской стороны.

Напомним, российская спецслужба пытается продемонстрировать полезность и завоевать расположение польских правых кругов. С этой целью ведомство вновь обнародовало на своем официальном сайте очередные «сенсационные» архивные материалы, касающиеся польско-украинского этнического конфликта.

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