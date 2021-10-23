Российских дипломатов обвинили в дестабилизации в стране, недавно провозгласившей независимость

Двух должностных лиц отделения связи Российской Федерации в Косово объявят персонами нон-грата.
В пятницу, 22 октября, президент Косово Вйоса Османи поручила МИД страны выслать из страны двух российских дипломатов, "угрожающих национальной безопасности и конституционному строю".
Об этом сообщает Associated Press.
В сообщении не уточняется, какие именно действия россиян привели к их выдворения из страны. Речь идет лишь о том, что персонами нон-грата объявлены должностные лица отделения связи Российской Федерации.
В то же время глава государства заявила, что в Косово продолжат "борьбу с пагубной силой России и ее доверенных лиц в регионе" и сотрудничество с "американскими и европейскими союзниками, чтобы предотвратить возможность Косово и соседних стран стать жертвой российских амбиций по дестабилизации региона".
В Косово была провозглашена независимость в 2008 году, которую не признает ряд стран, среди которых Россия, которая является близким союзником Сербии. Бюро связи РФ в Косово действует с 2005 года.
США и большинство стран Запада признают независимость Приштины.
Напомним, ранее НАТО и ЕС призвали Белград и Приштину к деэскалации конфликта, который недавно обострился на севере страны.