Российских дипломатов обвинили в дестабилизации в стране, недавно провозгласившей независимость

Российских дипломатов обвинили в дестабилизации в стране, недавно провозгласившей независимость

Двух должностных лиц отделения связи Российской Федерации в Косово объявят персонами нон-грата.

В пятницу, 22 октября, президент Косово Вйоса Османи поручила МИД страны выслать из страны двух российских дипломатов, "угрожающих национальной безопасности и конституционному строю".

Об этом сообщает Associated Press.

В сообщении не уточняется, какие именно действия россиян привели к их выдворения из страны. Речь идет лишь о том, что персонами нон-грата объявлены должностные лица отделения связи Российской Федерации.

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В то же время глава государства заявила, что в Косово продолжат "борьбу с пагубной силой России и ее доверенных лиц в регионе" и сотрудничество с "американскими и европейскими союзниками, чтобы предотвратить возможность Косово и соседних стран стать жертвой российских амбиций по дестабилизации региона".

В Косово была провозглашена независимость в 2008 году, которую не признает ряд стран, среди которых Россия, которая является близким союзником Сербии. Бюро связи РФ в Косово действует с 2005 года.

США и большинство стран Запада признают независимость Приштины.

Напомним, ранее НАТО и ЕС призвали Белград и Приштину к деэскалации конфликта, который недавно обострился на севере страны.

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