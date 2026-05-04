Российских дипломатов выгнали из страны ЕС из-за подозрения в шпионаже: что известно

Австрия / © pixabay.com

Реклама

Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата из-за подозрения в шпионаже. Причиной послужили многочисленные антенны на крышах дипломатических зданий РФ в Вене, которые, по данным австрийской стороны, могли использоваться для перехвата спутниковой связи.

Об этом сообщило австрийское правительственное ведомство, пишет Reuters.

Речь идет о так называемом "лесе антенн" на зданиях, которые использует Россия в Вене. Особое внимание спецслужб привлек жилищный комплекс для дипломатов РФ, где установлены многочисленные спутниковые антенны.

Реклама

Главная австрийская разведывательная служба в течение многих лет предупреждала, что это оборудование может использоваться для перехвата спутниковой связи других государств.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подтвердила, что трое российских дипломатов уже покинули страну.

"Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для осуществления шпионажа", — заявила она.

По данным ORF, высланные россияне являлись сотрудниками посольства РФ. В МИДе Австрии подтвердили эту информацию, однако деталей не раскрыли.

Реклама

После этого количество российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, возросло до 14.

Российское посольство в Вене не сразу ответило на запрос журналистов. В то же время пропагандистские росСМИ со ссылкой на диппредставительство сообщили, что Москва "жестко отреагирует" на решение Австрии.

На пресс-конференции глава австрийского Директората государственной безопасности и разведки Сильвия Майер, отвечая на вопрос об угрозе от этих объектов, отметила лишь, что она связана с их размером и характером. Сроки принятия решения о высылке она не комментировала.

Вена является одним из ключевых дипломатических центров Европы. В городе расположены Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также структуры ООН, в частности, Международное агентство по атомной энергии.

Реклама

Из-за большого количества дипломатических представительств Вена давно считается одним из центров активности разведок. Дипломатическое прикрытие позволяет размещать там сотрудников спецслужб, которые пользуются иммунитетом.

Новости партнеров